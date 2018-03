Kebijakan Perdagangan Trump jadi Kekhawatiran The Fed

Washington: Federal Reserve mengaku ancaman perang perdagangan global telah menarik perhatian investor secara besar-besaran dan juga menjadi perhatian bagi bank sentral. Meski demikian, adanya pertempuran atas tarif dari sisi perdagangan belum membuat the Fed mengubat pandangan ekonomi.



Dalam konferensi pers pertamanya sebagai ketua bank sentral, Jerome Powell mengaku, pertempuran tarif belum menyebabkan pejabat the Fed mengubah pandangan ekonomi mereka, tetapi harapan masa depan akan tergantung pada bagaimana situasi terungkap.

"Sejumlah peserta (dalam Komite Pasar Terbuka Federal) memang memunculkan masalah tarif. Jika saya bisa meringkas apa yang keluar dari itu, pertama, tidak ada pemikiran bahwa perubahan dalam kebijakan perdagangan harus memiliki efek pada pandangan saat ini," kata Powell, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 22 Maret 2018.







Namun, sejumlah peserta melaporkan tentang percakapan mereka dengan para pemimpin bisnis di seluruh negeri dan melaporkan kebijakan perdagangan telah menjadi perhatian untuk pertumbuhan itu. Kekhawatiran muncul ketika Presiden AS Donald Trump memutuskan tarif 25 persen untuk baja impor dan 10 persen untuk aluminium.



Pada pertemuan FOMC minggu ini, anggota menandai harapan mereka untuk pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), bergerak 2018 hingga perkiraan 2,7 persen dari prospek 2,5 persen pada Desember, dengan di 2019 naik dari 2,1 persen menjadi 2,4 persen. Itu bisa berubah jika negara lain membalas terhadap retribusi AS.



"Para peserta FOMC kami melaporkan bahwa mereka mendengar kekhawatiran, yang relatif baru, tentang tindakan perdagangan di masa depan. Mereka melihatnya sebagai risiko terhadap pandangan. Hal-hal yang dibicarakan orang adalah pembalasan yang lebih luas, tindakan yang lebih luas, dan seterusnya," kata Powell.



Panitia menyetujui kenaikan seperempat poin pada pertemuan tersebut, menempatkan suku bunga acuan pada kisaran 1,5 persen hingga 1,75 persen. Dalam menyetujui peningkatan, anggota mencatat bahwa prospek ekonomi telah diperkuat baru-baru ini.









