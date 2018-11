Pasar Lesu, Minyak AS Tertekan ke USD60/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia terus tertekan hingga akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Minyak mentah AS telah memasuki wilayah bear market (pasar lesu) karena kekhawatiran pasokan yang berlebihan dan menyusutnya permintaan.



Mengutip Antara, Sabtu, 10 November 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember turun USD0,48 menjadi USD60,19 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sedangkan harga patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun USD0,47 per barel menjadi USD70,18 di London ICE Future Exchange.



Melansir Xinhua, perusahaan data lokal melaporkan pada Jumat, 9 November 2018 menandai penurunan hari ke-100 berturut-turut, penurunan beruntun terpanjang dalam catatan minyak mentah AS sejak 1984.



Kekhawatiran tentang membanjirya pasokan telah membuat pasar menjadi suram. Persediaan minyak mentah AS mencatat peningkatan mingguan ketujuh berturut-turut, menurut laporan dari Badan Informasi Energi AS (EIA).



EIA juga memproyeksikan bahwa produksi minyak AS akan mencapai rata-rata 12,1 juta barel per hari pada 2019, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya.



Adapun untuk pertama kalinya pada Oktober, Rusia, AS, dan Arab Saudi secara kolektif menghasilkan lebih dari 33 juta barel per hari. Jumlah ini sepertiga dari konsumsi minyak mentah dunia yang hampir mencapai 100 juta barel per hari.





(AHL)