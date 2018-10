Minyak Negeri Paman Sam Tumbang

New York: Harga minyak jatuh pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan minyak berjangka Amerika Serikat (AS) menetap di bawah USD70 per barel untuk pertama kalinya dalam sebulan. Kondisi itu terjadi setelah persediaan AS naik 6,5 juta barel, hampir tiga kali lipat dari perkiraan para analis, sementara ekspor turun.



Mengutip Antara, Kamis, 18 Oktober 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November turun USD2,17 atau 3,0 persen menjadi menetap di USD69,75 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember juga merosot di bawah USD80 per barel, kehilangan USD1,36 atau 1,7 persen menjadi menetap di USD80,05 per barel di London ICE Futures Exchange. Patokan global Brent diperdagangkan hampir USD7 di bawah level tertinggi empat tahun di USD86,74 per barel yang tercapai pada 3 Oktober.



Harga minyak telah meningkat pekan ini di tengah kekhawatiran tentang sanksi-sanksi terhadap Iran dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi setelah kematian wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.







"Penurunan harga hari ini di bawah dukungan yang kami perkirakan pada level USD70 akan tampak mengatur pembelian untuk lingkungan harga yang lebih lemah dari yang kami perkirakan," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch, dalam sebuah catatan.



Stok minyak mentah AS naik 6,5 juta barel pekan lalu, merupakan pertumbuhan mingguan keempat berturut-turut, sementara ekspor turun menjadi 1,8 juta barel per hari, kata Badan Informasi Energi AS (EIA), dalam sebuah laporan yang oleh para analis dicirikan sebagai bearish.



Persediaan naik tajam sekalipun ketika produksi minyak mentah AS turun 300 ribu barel per hari menjadi 10,9 juta barel per hari pekan lalu, yang oleh para analis dikaitkan dengan dampak dari penutupan sementara fasilitas lepas pantai akibat Badai Michael.



"Tanda lebih tinggi dalam kegiatan penyulingan dan penurunan produksi karena aktivitas badai di Teluk, tidak cukup untuk menghentikan kenaikan persediaan keempat berturut-turut," kata Direktur Riset Komoditas ClipperData Matt Smith, di Louisville, Kentucky.









(ABD)