Langkah Trump Terkait Ekspor Iran Bisa Turunkan Harga Minyak

New York: Pemerintahan Trump yang memutuskan untuk terus membiarkan Iran mengekspor minyak bisa berpotensi membentuk katalis lain yang memicu harga minyak mentah lebih rendah pada akhir tahun ini. Sejauh ini, negara anggota OPEC terus berupaya menjaga stabilitas pasar minyak dan mempertahankan agar harga tidak kembali turun.



Perwakilan khusus pemerintah untuk Iran, Brian Hook, akhir pekan lalu menolak untuk mengatakan dengan pasti apakah Gedung Putih memberlakukan sanksi lebih ketat pada ekspor minyak Iran atau tidak. Dia membiarkan pintu terbuka untuk memperluas pengecualian yang telah memungkinkan beberapa pelanggan terbesar Iran terus mengimpor minyak mentahnya.

Keputusan Pemerintah AS pada November lalu untuk memberikan keringanan sanksi kepada delapan negara, termasuk Tiongkok dan India, mengejutkan pasar dan berkontribusi terhadap jatuhnya harga minyak mentah selama tiga bulan. Padalah negara anggota OPEC dan sukutunya tengah berupaya agar harga tidak kembali tertekan.



"Akan ada 100 persen pengecualian di Mei. Jika kamu tidak memberikan pengecualian dan seseorang mengimpor, maka kamu harus memberikan sanksi, dan kamu mungkin tidak ingin memberikan sanksi kepada mereka," kata Amos Hochstein, mantan utusan energi internasional yang bertanggung jawab atas sanksi Iran, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 19 Januari 2019.



Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran pada Mei dan mengembalikan sanksi pada industri energi negara itu pada November. Pemerintah AS menginginkan Iran untuk berhenti menguji rudal balistik, mengakhiri dukungannya untuk kelompok-kelompok militan dan menerima batas lebih keras pada program nuklirnya.



Yang pasti, Hook mempertahankan pesan Administrasi AS mengenai adanya tekanan maksimum pada Iran dan menegaskan tujuannya untuk mendorong ekspor minyak Iran ke nol. "Kami tidak mencari atau memberikan keringanan atau pengecualian untuk impor minyak mentah Iran," tegas Hook, dalam Forum Energi Global 2019 Dewan Atlantik, di Abu Dhabi akhir pekan lalu.



Minyak jatuh dari level tertinggi empat tahun pada awal Oktober karena minyak mentah berjangka tersapu dalam aksi jual pasar yang luas. Kekalahan semakin dalam setelah Trump mengeluarkan keringanan, mengejutkan pasar dan sekutu seperti Arab Saudi, yang telah meningkatkan produksi secara tajam dalam mengantisipasi sanksi ketat.









(ABD)