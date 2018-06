Pemberlakuan Tarif Dinilai Merugikan Konsumen AS

New York: Pengenaan tarif kontroversial yang baru-baru ini diberlakukan Amerika Serikat (AS) terhadap impor dari sejumlah negara termasuk Tiongkok dan Eropa ditentang oleh rakyat AS. Presiden AS Donald Trump diharapkan bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut guna kepentingan bersama, termasuk AS.



Banyak penduduk New York City mengatakan kepada Xinhua bahwa mereka merasa langkah-langkah proteksionisme AS akan merugikan kepentingan konsumennya sendiri dan Presiden Donald Trump melakukan langkah-langkah ini untuk memuaskan para pemilihnya.

"Gaji Anda tidak meningkat, tetapi semuanya bertambah," kata Darius Francis, seorang tukang kayu yang berusia 47 tahun, seperti dikutip dari Xinhua, Kamis, 21 Juni 2018.



Menurutnya tindakan bodoh untuk mencoba memecahkan masalah perdagangan dengan memberlakukan tarif impor karena semua tarif pada dasarnya timbal balik dan keputusan tersebut hanya bisa memperburuk keadaan.



Andrew, seorang mahasiswa, mengatakan tindakan itu berpotensi membuat hidupnya kurang mudah. Selain itu, ia percaya, keputusan proteksionisme justru mengerikan bagi ekonomi global.







"Globalisme pada dasarnya adalah apa yang menjadikan dunia modern menjadi sebagus sekarang ini. Perdagangan bebas memungkinkan kita pada dasarnya untuk memiliki hal-hal yang tidak dapat kita miliki di masa lalu dan memungkinkan kita untuk meningkatkan kehidupan," kata Andrew.



"Apa yang dia (Trump) lakukan benar-benar akan merugikan masa depan," kata Andrew.



Paul Sanchez, seorang penulis lagu, mengaku gagasan Amerika Serikat akan memasuki perang dagang dengan mitra dagangnya mengganggunya.



"Saya tidak mencari perang. Saya mencari perdamaian. (Saya berharap) kami dapat berdagang dengan damai dan menyelesaikan perbedaan kami. Itu akan menjadi cara yang lebih sehat untuk melakukan pendekatan (masalah perdagangan)," kata Sanchez.



Stephen Roach, mantan ketua Morgan Stanley Asia dan rekan senior di Institut Jackson untuk Urusan Global Universitas Yale, mengatakan dengan tingkat simpanan domestik hanya 1,5 persen dari pendapatan nasional pada kuartal pertama 2018, defisit perdagangan multilateral AS dengan 102 negara tidak dapat dihindari.



"Mencoba untuk menyembuhkan defisit multilateral dengan tarif bilateral seperti yang dikenakan pada Tiongkok hanya dapat menjadi bumerang karena menggeser potongan defisit perdagangan AS ke produsen biaya yang lebih tinggi dan dengan demikian membebani konsumen Amerika," kata Roach.



"Perbaikan perdagangan Presiden Trump bertentangan dengan janjinya yang diakui untuk membuat Amerika hebat lagi," pungkasnya.









(ABD)