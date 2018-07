Emas Dunia Tertekan Meski USD Melemah

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), meskipun dolar Amerika Serikat (USD) melemah dan ekuitas AS jatuh. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun USD1,2 atau 0,1 persen menjadi ditutup di USD1.231,50 per ons.



Mengutip Antara, Selasa, 31 Juli 2018, indeks dolar AS, yang mengukur dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,42 persen menjadi 94,065 pada pukul 17.49 GMT. Sementara itu, Dow Jones Industrial Average kehilangan 64,08 poin atau 0,25 persen mencapai 25.386,98 poin pada pukul 18.00 GMT.

Namun, penurunan ekuitas dan USD gagal mengangkat harga emas berjangka lebih tinggi. Karena imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun meningkat menjadi hampir tiga persen, menekan harga emas turun tipis.







Para pembuat kebijakan Federal Reserve AS akan bertemu pada Selasa dan Rabu waktu setempat. Bank sentral Inggris dan Jepang juga menggelar pertemuan pekan ini untuk kebijakan-kebijakan moneter mereka. Para analis mengatakan investor sekarang mencari petunjuk yang lebih jelas, sehingga mereka sebagian besar menahan diri dari langkah besar di pasar emas.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 4,4 sen AS atau 0,28 persen menjadi ditutup pada USD15,537 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD0,2 atau 0,02 persen menjadi menetap di USD831,50 per ons.



Di sisi ekonomi, indeks penjualan pending home (rumah yang pengurusannya belum selesai) AS naik 0,9 persen pada Juni, mengalahkan konsensus pasar, National Association of Realtors (NAR) mengatakan. Indeks adalah indikator utama aktivitas perumahan berdasarkan penandatanganan kontrak.









(ABD)