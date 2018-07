Dolar AS Terdorong Data Ekonomi Positif

New York: Kurs dolar AS sedikit menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah data ekonomi yang keluar dari negara itu positif.



Mengutip Antara, Selasa, 3 Juli 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,57 persen menjadi 95,012 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi 1,1609 dolar AS dari 1,1666 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3122 dolar AS dari 1,3190 dolar AS pada sesi sebelumnya.



Sementara itu dolar Australia menguat menjadi 0,7402 dolar AS dari 0,7396 dolar AS. Dolar AS dibeli 110,88 yen Jepang, lebih rendah dari 110,89 yen Jepang pada sesi sebelumnya.



Sedangkan dolar AS naik menjadi 0,9948 franc Swiss dari 0,9913 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,3142 dolar Kanada dari 1,3147 dolar Kanada.



Adapun manufaktur AS mencatat peningkatan pada Juni karena PMI (Indeks Pembeliam Manajer) tercatat sebesar 60,2 persen atau naik 1,5 persen dari angka Mei di 58,7 persen, demikian disampaikan lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) mengatakan dalam laporan terbarunya pada Senin, 2 Juli 2018.



Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam manufaktur selama 22 bulan berturut-turut, dipimpin oleh ekspansi lanjutan dalam pesanan baru, produksi dan lapangan pekerjaan.





