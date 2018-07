Lima Negara Kaji Perang Dagang

Jakarta: Para pemimpin ekonomi yang tergabung dalam kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) akan bertemu di Johannesburg, Afrika Selatan, pekan ini guna membahas perang dagang AS-Tiongkok.



Menurut Menteri Ekonomi Rusia Maxim Oreshkin, pertemuan tersebut akan berfokus pada peristiwa yang berkaitan dengan Amerika Serikat (AS).

"KTT ini konteksnya tentang posisi kami saat AS dan Tiongkok hampir setiap minggu mengumumkan langkah-langkah yang baru. Ini adalah perang dagang. Jadi, hasil diskusi para pemimpin BRICS sangat penting untuk mengoordinasikan posisi kami," kata Oreshkin.



Seperti diketahui, sikap keras Presiden AS Donald Trump dengan menerapkan tarif pada barang impor asal Tiongkok sebesar USD500 miliar serta menerapkan tarif pada baja dan aluminium dari Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko telah meningkatkan kekhawatiran akan timbulnya perang dagang yang dapat mengguncang ekonomi dunia.



Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta Perdana Menteri India Narendra Modi, hari ini dijadwalkan menghadiri pembukaan pertemuan tahunan yang digelar selama tiga hari itu.



Sebelumnya, pada Selasa, 24 Juli 2018, Xi telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Deputi Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa setelah dia mengunjungi Senegal dan Rwanda sebagai bagian dari tur untuk menjalin hubungan dengan sekutu Afrika mereka.



Selain Putin dan Xi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga akan hadir sebagai Ketua Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) saat pertemuan puncak. Kesempatan tersebut juga akan dimanfaatkan Erdogan untuk bertemu Putin.



Dalam menanggapi pertemuan itu, akademisi dari Sekolah Hubungan Internasional Jindal di luar Delhi, Sreeram Chaulia, memperkirakan para pemimpin BRICS akan sepakat menganggap AS telah melakukan perang dagang yang menyakiti semua anggota kelompok itu.



"Mereka memiliki kepentingan kolektif dalam mempromosikan perdagangan intra-BRICS. Urgensi saat ini tentu lebih besar," urainya.



Kelompok BRICS, yang mencakup lebih dari 40 persen dari populasi global, mewakili beberapa negara ekonomi berkembang terbesar dan terus berjuang menyatukan suara mereka.



Menurut para analis, kebijakan perdagangan AS justru akan memberi kelompok itu beberapa momentum baru.



Di sisi lain, Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker akan melakukan perjalanan ke Washington, AS, hari ini, untuk bertemu Presiden Trump sebagai bagian dari upaya Uni Eropa menghentikan perang dagang. (Media Indonesia)









(AHL)