Harga Minyak Sawit Malaysia Tertekan Perang Dagang AS-Tiongkok

Jakarta: Harga minyak sawit berjangka Malaysia turun lebih dari dua persen ke level terendah dalam satu bulan karena ekspektasi kenaikan produksi.



Selain itu harga minyak sawit berjangka juga berada di bawah tekanan karena perang dagang AS-Tiongkok, sengketa perdagangan, dan kelemahan dalam minyak nabati yang terkait.

"Patokan minyak sawit kontrak untuk pengiriman Desember di Bursa Malaysia Derivatives Exchange turun 2,2 persen ke 2.198 ringgit Malaysia (USD530,79) per ton pada akhir perdagangan," demikian hasil riset tim analis Monex Investindo Futures, Rabu, 19 September 2018.



Adapun harga kontrak minyak sawit berjangka menyentuh level 2.195 ringgit Malaysia per ton selama sesi perdagangan, dan merupakan yang terendah sejak 15 Agustus.



"Produksi tampaknya akan datang," tambah pedagang berjangka yang berbasis di Kuala Lumpur, seraya menambahkan bahwa perdagangan AS-Tiongkok juga membebani.



Presiden AS Donald Trump memberlakukan 10 persen tarif impor Tiongkok senilai USD200 miliar dan mengatakan jika Tiongkok mengambil tindakan pembalasan terhadap petani atau industri AS, maka akan segera mengejar tahap ketiga, yaitu tarif impor tambahan sekitar USD267 miliar.



Menteri Perdagangan Tiongkok mengatakan unilateralisme dan proteksionisme AS akan merugikan kepentingan AS dan Tiongkok, serta ekonomi global.





