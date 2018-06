Bursa Asia Ambruk Akibat Perang Tarif

Jakarta: Tiongkok menuduh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memeras melalui pemberlakuan tarif baru atas barang-barang impor dari 'Negeri Tirai Bambu' itu. Sebagai balasan, Tiongkok memperingatkan akan memberlakukan cara serupa kepada AS.



Sebelumnya, Trump telah meminta Perwakilan Perdagangan AS pada Senin, 18 Juni untuk menargetkan retribusi atas impor senilai USD200 miliar dari Tiongkok. Hal itu berarti bea masuk ditingkatkan sebesar 10 persen.

Tidak hanya itu, dia akan mengidentifikasi tambahan tarif senilai US$200 miliar dari total potensi USD450 miliar. "Tindakan lebih lanjut harus diambil untuk mendorong Tiongkok mengubah praktik tidak adil, membuka pasar mereka untuk barang-barang AS, dan menerima hubungan perdagangan yang lebih seimbang dengan AS," imbuh Trump dalam sebuah pernyataan.



Pekan lalu, Trump telah mengumumkan tarif baru sebesar 25 persen atas barang impor senilai USD50 miliar dari Tiongkok. Kebijakan itu mendorong Beijing membalas dengan bea masuk yang setara. Perselisihan kemudian berlanjut karena Trump merespons dengan ancaman baru atas kebijakan Beijing tersebut.



"Hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok harus jauh lebih adil. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Tiongkok Xi (Jinping) dan kami akan terus bekerja sama. Namun, AS tidak akan lagi mengambil keuntungan dari perdagangan Tiongkok dan negara-negara lain di dunia," jelasnya.



Di sisi lain, Kementerian Perdagangan Tiongkok menanggapi hal itu dengan mengatakan praktik tekanan dan pemerasan ekstrem dari AS bermula dari konsensus yang dicapai kedua pihak selama beberapa kali negosiasi. Dia mengklaim hal itu juga telah mengecewakan masyarakat internasional.



"Jika AS bertindak tidak rasional dan mengeluarkan daftar, Tiongkok tidak akan punya pilihan selain mengambil langkah komprehensif dari jumlah dan kualitas yang sesuai dan mengambil tindakan yang kuat," kata kementerian itu.



Perselisihan tersebut mengejutkan dan memicu ketakutan akan terjadinya perang dagang yang merusak.



Berimbas ke Bursa



Berita tentang perselisihan itu berimbas langsung ke pasar saham Asia. Bursa Shanghai dibuka merosot tiga persen di pagi hari, Hong Kong kehilangan lebih dari dua persen, dan Tokyo lebih dari satu persen.



Dalam perdagangan kemarin, aksi jual mewarnai pasar saham akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap perang dagang baru antara Tiongkok dan AS.



Investor mulai khawatir setelah dua negara dengan kekuatan ekonomi teratas dunia itu pada Jumat, 15 Juni, mengumumkan langkah-langkah penaikan tarif atas barang impor senilai USD50 miliar.



Imbasnya terlihat pada saham perusahaan produsen peralatan telekomunikasi Tiongkok, ZTE, yang terdaftar di bursa Hong Kong. Harga saham ZTE anjlok 24,8 persen. Hal itu terjadi setelah senator AS memilih untuk menerapkan kembali larangan penjualan cip teknologi tinggi kepada perusahaan tersebut selama tujuh tahun.



Hal yang sama terjadi di bursa Tokyo yang turun 1,1 persen atau lebih rendah ketimbang bursa Seoul yang tergerus 0,7 persen, Taipei 1,3 persen, dan Manila (1,7 persen). Sebaliknya, bursa Sydney dan Singapura justru naik masing-masing 0,2 persen. (Media Indonesia)





(AHL)