Wall Street Ditutup Menguat di Tengah Kesepakatan AS-Meksiko

New York: Saham-saham di Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi setelah Amerika Serikat (AS) dan Meksiko mencapai kesepakatan perdagangan yang mungkin membuka jalan untuk menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).



Mengutip Antara, Selasa, 28 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 259,29 poin atau 1,01 persen menjadi berakhir di 26.049,64 poin. Indeks S&P 500 naik 22,05 poin atau 0,77 persen menjadi ditutup di 2.896,74 poin. Indeks Komposit Nasdaq bertambah 71,92 poin atau 0,91 persen menjadi berakhir di 8.017,90 poin.

Sementara itu, sebuah reli berbasis luas telah mendorong S&P 500 dan Nasdaq berakhir di rekor tertinggi untuk sesi kedua berturut-turut pada Senin 27 Agustus, setelah perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko dan mendukung sentimen para investor.



Saham teknologi memimpin Nasdaq di atas angka 8.000 untuk pertama kalinya dan sektor ini memberikan dorongan terbesar kepada S&P 500. Presiden AS Donald Trump mengatakan kesepakatan baru tersebut akan disebut Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko dan kesepakatan bilateral tersebut akan sangat istimewa bagi para petani dan manufaktur.







Seorang pejabat perdagangan AS mengatakan pembicaraan dengan Kanada diharapkan segera dimulai. Berita itu muncul setelah Menteri Ekonomi Meksiko dan kepala perunding NAFTA Ildefonso Guajardo mengatakan kedua negara hampir menyelesaikan perbedaan besar dalam perdagangan.



Sengketa antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya telah menjadi penghambat sentimen investor untuk sebagian besar tahun ini meskipun fundamen ekonomi kuat dan laba perusahaan-perusahaan untuk kuartal kedua meningkat.



"Butuh waktu lama bagi orang untuk keluar dari kekhawatiran terkait dengan hari-hari penurunan ribuan poin dan merasakan sedikit lebih nyaman," kata Kepala Strategi Investasi SlateStone Wealth LLC Robert Pavlik, di New York.



"Orang-orang merasa sedikit lebih positif," tambah Pavlik. Sementara itu, investor terus mencerna pidato meyakinkan yang disampaikan oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell tentang kebijakan moneter bank sentral di masa depan.









(ABD)