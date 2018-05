Harga Emas Dunia Terhempas Usai USD Menguat

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun sedikit pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Pelemahan tersebut terjadi akibat tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (USD).



Mengutip Antara, Sabtu, 26 Mei 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni, turun USD0,7 atau 0,05 persen menjadi ditutup pada USD1.303,7 per ons. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, menguat 0,44 persen menjadi 94,15 pada pukul 19.30 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Emas juga biasanya menjadi kian menarik ketika tensi geopolitik memanas.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 14,1 sen AS atau 0,84 persen menjadi menetap di USD16,546 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli turun sebanyak USD11,3 atau 1,24 persen menjadi ditutup pada USD901,3 per ons.



Sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun USD2,83 menjadi menetap di USD67,88 barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, turun USD2,35 menjadi ditutup pada USD76,44 per barel di London ICE Futures Exchange.



Menteri Energi Rusia dan Arab Saudi bertemu di St. Petersburg pada Jumat 25 Mei untuk meninjau kembali ketentuan pakta pasokan minyak global yang telah berlangsung selama 17 bulan, menjelang pertemuan penting Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina bulan depan.









(ABD)