Tiongkok Sebut Tidak Kurangi Kepemilikan Utang AS

Beijing: Konflik perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia meningkat dan Tiongkok serta Amerika Serikat saling berhadapan satu sama lain dengan tarif impor yang tajam. Beberapa di antaranya telah menimbulkan kekhawatiran akan alat pembalasan Tiongkok lainnya seperti kepemilikan utang Amerika.



"Namun Pemerintah Tiongkok tidak mempertimbangkan mengurangi kepemilikan obligasi treasury AS dalam waktu dekat," kata Wakil Menteri Keuangan Zhu Guangyao, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 7 April 2018.

Zhu Guangyao menambahkan Tiongkok adalah investor internasional yang bertanggung jawab. Pernyataan Zhu Guangyao mengacu pada Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang yang mengatakan dalam pertemuan Komite Kebijakan Moneter terakhir negara itu yang mengurangi kepemilikan Treasury AS tidak ada di meja.



"Apa yang dikatakan Perdana Menteri Tiongkok adalah kebijakan kami," kata Zhu Guangyao.



Tiongkok adalah pemegang asing terbesar utang AS, yang meningkat pesat di tengah program stimulus pemerintah besar-besaran. Beijing memegang USD1,17 triliun dalam obligasi treasury, menurut statistik resmi, membantu membiayai defisit anggaran yang terus meningkat.



Jika ingin menghentikan pembelian obligasinya, suku bunga pemerintah berpotensi meroket, serta memaksa perubahan suku bunga pinjaman untuk konsumen dan perusahaan. Spekulasi atas utang yang dimiliki Tiongkok telah berlimpah berkat beberapa pesan campuran.



Pada Selasa malam, Duta Besar Tiongkok untuk AS Cui Tiankai menanggapi sebuah pertanyaan tentang pembelian obligasi Departemen Keuangan AS hanya dengan mengatakan jika pihak lain membuat pilihan yang salah, Tiongkok tidak memiliki alternatif selain membalas.



"Baik dalam hukum domestik dan internasional, Tiongkok adalah investor yang bertanggung jawab. Jadi itu yang dikatakan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang, kebijakan nyata pemerintah terhadap investasi US treasury," pungkasnya.





(ABD)