Gerak Emas Berjangka Rebound

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD8,8 atau 0,74 persen menjadi ditutup pada USD1.196,2 per ons.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 29 September 2018, namun, greenback memberikan tekanan pada logam mulia. Indeks dolar Amerika Serikat (USD) yang mengukur greenback terhadap enam rivalnya naik sebanyak 0,1 persen menjadi 95,04 pada 1930 GMT.

Emas biasanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan USD yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember bertambah sebanyak 42,2 sen atau 2,95 persen menjadi menetap di USD14,712 per ons. Sedangkan platinum untuk Januari 2019 naik sebanyak USD7,7 atau 0,95 persen menjadi ditutup pada USD822,4 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 18,38 poin atau 0,07 persen menjadi 26.458,31. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,02 poin ke 2.913,98. Indeks Nasdaq Composite naik 4,38 poin atau 0,05 persen menjadi 8.046,35.



Sentimen konsumen AS mencapai angka tiga digit untuk ketiga kalinya sejak Januari 2004, menurut survei bulanan Universitas Michigan terhadap konsumen. Indeks mencapai level 100,1 dalam pembacaan akhir September atau berada di bawah perkiraan para ekonom yang disurvei yakni di bawah level 100,8.



Sementara itu, pendapatan pribadi AS meningkat USD60,3 miliar atau 0,3 persen pada Agustus. Sedangkan belanja konsumsi pribadi (PCE) meningkat sebanyak USD46,4 miliar atau 0,3 persen, Departemen Perdagangan AS mengatakan. Investor juga terus mencerna keputusan terbaru Federal Reserve tentang kebijakan moneter AS.





(ABD)