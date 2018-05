Pelemahan USD Topang Harga Emas Dunia Menguat

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik sedikit pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), ditopang dolar Amerika Serikat (USD) yang melemah. Sejumlah sentimen seperti memanasnya geopolitik biasanya juga memberikan efek terhadap gerak harga emas dunia.



Mengutip Antara, Kamis, 31 Mei 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik USD2,4 atau 0,18 persen menjadi ditutup di USD1.306,5 per ounce. Indeks USD, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, melemah 0,69 persen menjadi 94,20 pada pukul 19.15 GMT.

Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika USD turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli bertambah 17,1 sen AS atau 1,04 persen menjadi menetap di USD16,333 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD2,6 atau 0,29 persen menjadi ditutup pada USD908,5 per ons.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 306,33 poin atau 1,26 persen menjadi berakhir di 24.667,78 poin. Indeks S&P 500 meningkat 34,15 poin atau 1,27 persen, menjadi ditutup di 2.724,01 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 65,86 poin atau 0,89 persen lebih tinggi, menjadi 7.462,45 poin.



Sektor swasta AS menambahkan 178 ribu lapangan pekerjaan pada Mei, gagal memenuhi konsensus pasar sebesar 190 ribu, menurut Laporan Ketenagakerjaan Nasional yang dirilis oleh ADP Research Institute. Angka ADP secara luas dilihat sebagai pra-indikator untuk laporan gaji non-pertanian yang akan dirilis pada Jumat 1 Juni.









(ABD)