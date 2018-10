USD Perkasa Didukung Sikap The Fed

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) naik ke tingkat tertinggi dalam enam pekan pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Penguatan terjadi karena pernyataan Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa ekonomi AS sangat positif dan ada rencana untuk terus menaikkan suku bunga.



Mengutip Antara, Kamis, 4 Oktober 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,26 persen menjadi 95,7619 pada pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT). Di akhir perdagangan New York, euro turun ke USD1,1517 dari USD1,1544 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun ke USD1,2975 dari USD1,2978 pada sesi sebelumnya.

Sementara itu, dolar Australia turun menjadi USD0,7120 dibandingkan dengan USD0,7186. Sedangkan USD dibeli 114,33 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,66 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9898 franc Swiss dari 0,9850 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2841 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2816 dolar Kanada.



Sikap hawkish the Fed telah membantu meningkatkan greenback pekan ini, setelah bank sentral AS menaikkan suku bunga seperti yang diperkirakan dan mengatakan pihaknya memperkirakan kenaikan suku bunga lagi pada Desember, tiga lagi pada tahun berikutnya dan satu kenaikan pada 2020.



Powell terus membicarakan kekuatan ekonomi AS, sehari setelah memuji prospek yang sangat positif untuk ekonomi AS yang dia rasakan berada di ambang sebuah era yang secara historis langka dengan pengangguran ultra-rendah dan inflasi rendah.



Data pada Rabu 3 Oktober mendukung pandangan bahwa ekonomi AS dalam kondisi yang kuat. Kegiatan sektor jasa meningkat ke tertinggi 21-tahun pada September dan perusahaan-perusahaan meningkatkan perekrutan, tanda-tanda kekuatan abadi di akhir kuartal ketiga.



Pengusaha-pengusaha swasta AS menambahkan 230 ribu pekerjaan pada September, paling banyak sejak Februari, menurut ADP National Employment Report, di atas perkiraan para ekonom sebanyak 185 ribu pekerjaan. USD berkinerja baik karena pertumbuhan AS tetap kuat sedangkan data ekonomi di negara besar lainnya termasuk zona euro di bawah ekspektasi.





(ABD)