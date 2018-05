Hubungan Trump dan Xi Jinping Diyakini Mampu Fasilitasi Kesepakatan

Washington: Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross berharap Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mencapai kesepakatan atas berbagai sengketa perdagangan. Salah satu alasan untuk adanya rasa optimistis adalah adanya kedekatan antara dua kepala negara.



"Sangat sulit untuk mengatasi hasilnya, tetapi harapan saya adalah hubungan pribadi yang kuat antara Presiden Trump dan Presiden Xi akan memfasilitasi kesepakatan, seperti yang mungkin dilakukan secara relatif terhadap Korea Utara," kata Ross, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 16 Mei 2018.

"Presiden Trump telah dengan teliti menghormati janji kampanyenya, dan kunci di antara mereka adalah membuat hubungan perdagangan kita dengan Tiongkok jauh lebih adil," tambah Ross.



Ross baru-baru ini kembali dari Tiongkok dengan seorang kader pejabat administrasi yang mencoba menyelesaikan perbedaan perdagangan. AS mengancam akan menjatuhkan tarif untuk baja, aluminium, dan produk lainnya jika tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari Tiongkok dan mitra global lainnya.







"Sebelum mendarat di Tiongkoko kami mengirimi mereka daftar kebutuhan kami yang sangat rinci, dan mereka menanggapi dengan detail yang sama. Tetapi Anda dapat membayangkan daftar proposal mereka yang sangat berbeda. Jaraknya tetap lebar," kata Ross seraya menambahkan bahwa AS tetap memegang kendali.



Bahkan, masih kata Ross, jika Tingkok harus menetapkan tarif 25 persen sebagai pembalasan atas USD50 miliar atau lebih dari barang AS yang diimpornya maka itu hampir tidak akan membuat ekonomi AS bertekuk lutut. Hal itu tidak ia khawatirkan karena ada beberapa barang yang berasal dari Tiongkok bisa diproduksi di dalam negeri.



Dalam masalah terkait, Ross membahas kontroversi baru-baru ini mengenai perusahaan teknologi Tiongkok, ZTE. Trump telah berjanji untuk membantu perusahaan melepaskan apa yang digambarkan oleh Ross sebagai daftar yang buruk, sehingga mereka tidak dapat menerima ekspor bahan teknologi tinggi.



"Itu adalah area yang akan kita telusuri dengan sangat-sangat cepat," pungkasnya.









