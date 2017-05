The Fed Jadikan Neraca Keuangan Alat Antisipasi Resesi

Metrotvnews.com, Palo Alto: Presiden Federal Reserve Bank San Francisco John Williams mengulangi pandangannya bahwa bank sentral Amerika Serikat harus mulai memangkas neraca keuangannya yang besar pada akhir tahun ini. Hal itu dinilai penting sehingga the Fed memiliki lebih banyak peralatan pada saat resesi berikutnya terjadi.



Dia adalah pejabat the Fed keempat dalam dua hari yang memberikan saran untuk the Fed untuk mungkin perlu memulai kembali program pembelian obligasi kontroversialnya guna membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dalam penurunan di masa depan.

Presiden Federal Reserve San Francisco John Williams (REUTERS/Stephen Lam)

"Tujuannya adalah untuk memangkas kepemilikan the Fed terbilang cukup agar memiliki neraca yang cukup jujur ??di masa depan yang bisa kita gunakan jika dibutuhkan dalam sebuah resesi," kata Williams, seperti dikutip dari Reuters, Senin 8 Mei 2017.Program tersebut, yang juga digunakan oleh bank sentral di Eropa dan Jepang, sangat tidak populer di kalangan anggota parlemen AS terutama di Partai Republik yang mayoritas mengatakan bahwa hal itu mendorong pembelanjaan pemerintah yang sembrono dan tidak berjalan baik.Ketua the Fed Janet Yellen telah menjadi pendukung besar pelonggaran kuantitatif yang disebut itu. Setidaknya dua kandidat potensial untuk menggantikannya ketika masa jabatannya berakhir awal tahun depan -mantan Gubernur the Fed Kevin Warsh dan ekonom Universitas Stanford John Taylor- mengatakan bahwa mereka skeptis terhadap keefektifannya.Pejabat Fed telah memberi isyarat kekuatan ekonomi yang sama yang memungkinkan mereka menaikkan suku bunga secara perlahan juga memungkinkan mereka mulai memangkas neraca senilai USD4,5 triliun, akumulasi selama bertahun-tahun pembelian obligasi yang bertujuan untuk merangsang ekonomi AS.Akhir tahun ini atau awal tahun berikutnya neraca besar menekan tingkat suku bunga jangka panjang, dan pemangkasan akan memungkinkan tingkat suku bunga naik sedikit yang membuat pendinginan pertumbuhan lapangan kerja dan inflasi. Adapun the Fed berharap perekonomian AS bisa terus membaik.(ABD)