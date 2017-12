Emas Dunia Turun Jelang Pertemuan The Fed

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir turun pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), menjelang pertemuan Federal Reserve AS pekan ini. Adapun keputusan penetapan suku bunga oleh the Fed biasanya akan memengaruhi pergerakan harga komoditas.



Mengutip Antara, Selasa, 12 Desember 2017, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan bertemu pada Selasa dan Rabu waktu setempat. Mereka diperkirakan secara luas akan mengumumkan kenaikan suku bunga lagi di akhir pertemuan FOMC.

Indeks-indeks acuan Wall Street lebih tinggi pada Senin, dengan Dow Jones Industrial Average naik 32,42 poin atau 0,13 persen menjadi 24.361,58 poin pada pukul 18.22 GMT. S&P 500 dan Nasdaq mengikuti kenaikan tersebut.



Harga emas mendapat pengangkatan singkat, menyusul sebuah percobaan serangan teror di terminal bus New Yorks Port Authority, namun mundur kembali dan terus mengalami penurunan. Tiga orang dan penyerangnya sendiri terluka saat alat peledak berteknologi rendah yang terpasang di tubuhnya meledak sebelum waktunya.



Indeks dolar AS, sebuah ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, meluncur pada sesi pagi hari, namun rebound kemudian. Dolar dan ekuitas AS biasanya bergerak berlawanan arah dengan emas, yang berarti jika dolar dan saham naik, emas berjangka akan turun.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 3,8 sen atau 0,24 persen, menjadi menetap di USD15,785 per ons. Platinum untuk penyerahan Januari naik USD9,10 atau 1,03 persen, menjadi ditutup pada USD892,80 per ons.





(ABD)