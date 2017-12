Jakarta: Harga emas jatuh ke level terendah dalam empat bulan untuk ditutup melemah 1,4 persen di level USD1.248,15 karena data NFP Amerika Serikat (AS) yang optimis mendukung kenaikan suku bunga the Fed. Harga emas berpotensi rebound untuk menguji resisten di USD1.253 pada sesi Asia karena outlook bargain hunting.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Senin, 11 Desember 2017, abaikan permintaan Tiongkok yang kuat, harga minyak berakhir melemah 0,2 persen pada Jumat di level USD57,34 karena investor khawatirkan tingginya produksi di AS.

Bertambahnya jumlah aktivitas rig AS dalam laporan Baker Hughes di Jumat berpotensi lemahkan harga minyak di sesi Asia, mengincar support di USD56,70-USD57,50. Rentang perdagangan USD56,70-USD57,50. EURUSD mencatat penurunan dua pekan beruntun setelah berakhir di level 1.1765 (-0,5 persen) pada Jumat.



EURUSD berpotensi melemah lebih lanjut di sesi Asia, mengincar support di 1.1730 karena potensi berlanjutnya penguatan dolar usai data kerja AS di Jumat. Rentang perdagangan 1.1730-1.1800. Belum tercapainya kesepakatan dalam negosiasi Brexit telah menjadi menjadi sentimen negatif untuk GBPUSD di Jumat untuk ditutup turun 0,4 persen di level 1.3389.



GBPUSD masih berpotensi bergerak turun di sesi Asia, membidik support di 1.3355 dengan investor pertimbangkan ketidakpastian Brexit. Potensi rentang perdagangan antara 1.3355-1.3450. USDJPY mendekati level tertinggi satu bulan pada Jumat sebelum berakhir di level 113.49 (+0,8 persen) akibat akibat ekspektasi kenaikan suku bunga AS.



USDJPY dapat lanjutkan kenaikannya di sesi Asia, mengincar resisten di 114.00 jika serangkaian perilisan data ekonomi Jepang hasilnya pesimis. Rentang perdagangan potensial antara 113.00-114.00. Abaikan data Australia dan Tiongkok yang dirilis optimis, AUDUSD tetap berakhir rendah pada Jumat, ditutup turun 1,3 persen di level 0.7506.



Sentimen menguatnya dolar pada ekspektasi kenaikan suku bunga AS pekan ini dapat membebani AUDUSD di sesi Asia, menguji support di 0.7470. Rentang perdagangan potensial antara 0.7470-0.7530. Ditopang pelemahan yen dan positifnya pergerakan Wall Street usai perilisan data NFP AS telah memicu penguatan indeks Nikkei pada Jumat, ditutup naik 1,0 persen.





(ABD)