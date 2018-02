Harga Minyak Dunia Menguat Usai Persediaan AS Turun

New York: Harga minyak dunia naik ke tingkat tertinggi dua minggu pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu didorong oleh data yang menunjukkan penurunan tak terduga dalam persediaan minyak mentah AS, dan juga oleh pelemahan dolar AS.



Mengutip Antara, Jumat, 23 Februari 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk penyerahan April naik USD1,09 atau sekitar 1,8 persen, menjadi menetap di USD62,77 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah AS diperdagangkan antara USD60,75 hingga USD63,09, tertinggi sejak 7 Februari.

Sementara patokan global, minyak mentah Brent untuk penyerahan April naik 97 sen atau sekitar 1,5 persen menjadi ditutup pada pada USD66,39 per barel di London ICE Futures Exchange. Minyak mentah Brent mencapai tertinggi dua minggu di USD66,56.



Persediaan minyak mentah AS secara tak terduga turun 1,6 juta barel pekan lalu, karena impor bersih jatuh ke rekor terendah dan ekspor melonjak, sementara persediaan di pusat penyimpanan utama di Cushing, Oklahoma, turun lebih lanjut, menurut data Badan Informasi Energi AS (EIA).







Persediaan minyak mentah diperkirakan akan meningkat 1,8 juta barel, karena stok-stok meningkat secara musiman saat kilang-kilang mengurangi produksi guna melakukan perawatan berkala.



"Data mingguan EIA sangat mendukung WTI mengingat penarikan-penarikan di AS dan Cushing, dorongan dalam ekspor minyak mentah di atas dua juta barel per hari serta produksi minyak mentah datar," kata Analis Pasar Energi CHS Hedging LLC Anthony Headrick, di Inver Grove Heights, Minnesota.



Impor bersih minyak mentah AS turun 1,6 juta barel per hari menjadi di bawah lima juta barel per hari minggu lalu, tingkat terendah sejak EIA mulai merekam data pada 2001. Ekspor minyak mentah AS melonjak menjadi di atas dua juta barel per hari, mendekati rekor 2,1 juta pada Oktober. Itu membantu mendorong impor bersih ke tingkat terendah.









(ABD)