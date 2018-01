Emas Berakhir Menguat 0,2%

Jakarta: Harga emas memangkas penguatannya namun tetap berakhir menguat 0,2 persen di level USD1.334,00 pada Senin di tengah hampir tercapainya kesepakatan anggaran AS. Disepakatinya anggaran oleh DPR AS hingga 8 Februari berpotensi melemahkan harga emas pada sesi Asia, mengincar support di USD1.328.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Selasa, 23 Januari 2018, harga minyak ditutup menguat 0,7 persen di level USD63,93 pada Senin setelah adanya pernyataan yang optimis dari menteri perminyakan Arab Saudi. Harga saat penulisan: USD63,84.

Outlook untuk pembatasan produksi melampaui 2018 oleh Arab Saudi berpeluang kembali dorong kenaikan harga minyak di sesi Asia, mengincar resisten di USD64,35. Potensi perdagangan USD63,20-USD64,35. Perkembangan politik di Jerman yang optimis membawa EURUSD menguat pada hari Senin untuk berakhir naik 0,3 persen di level 1.2262.



Menguatnya dolar usai disahkannya anggaran sementara oleh DPR berpotensi lemahkan EURUSD pada sesi Asia, mengincar support di 1,2200. Perekonomian Inggris yang diprediksi akan meningkat meski keluar dari Uni Eropa membuat GBPUSD ditutup menguat 0,9 persen menjadi 1,3988 pada Senin. Harga saat penulisan: 1,3983.



Outlook kesepakatan dagang Inggris yang optimis usai Brexit berpotensi menjadi katalis positif GBPUSD di sesi Asia, membidik resisten di 1,4020. Potensi rentang perdagangan 1,3930-1,4020. Dolar yang menguat pada sentimen akan berakhirnya penutupan pemerintah telah mendorong kenaikan USDJPY pada hari Senin untuk ditutup naik 0,1 persen di level 110,91.



USDJPY berpotensi untuk bergerak lebih tinggi di sesi Asia, menargetkan resisten di 111,50 jika BOJ berikan pandangan yang dovish pada kebijakan moneternya. Rentang perdagangan 110,50-111,50.



Harga komoditas yang membaik, khususnya bijih besi, menjadi sentimen positif bagi AUDUSD yang ditutup menguat 0,3 persen di level 0,8018 pada hari Senin. Harga saat penulisan: 0,8006.





(ABD)