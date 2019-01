Bos IMF Apresiasi Kinerja Presiden Bank Dunia

Jakarta: Managing Director IMF Christine Lagarde mengapresiasi kinerja Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. Hal ini menyusul mundurnya Kim dari jabatannya tersebut.



Dalam akun media sosialnya di Twitter, Lagarde menyebut Kim adalah seorang kolega yang hebat. IMF bersama Bank Dunia telah bekerja secara efektif dalam menghadapi berbagai isu ekonomi global.

"Jim adalah teman. Saya akan merindukan kolaborasi kita dan saya berharap kesuksesannya di masa depan," tutur Lagarde dalam cuitannya, seperti dikutip Medcom.id, Selasa, 8 Januari 2019.



Kim melepas jabatannya yang belum berakhir karena akan bergabung dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur. Keputusannya tersebut disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai dengan yang dibayangkannya.





My deep appreciation to @JimYongKim for his great work as WBG President. Jim has been a terrific colleague & our institutions have worked effectively together on issues facing the global economy. Jim is a friend—I will miss our collaboration & wish him every success in the future