Bursa Saham Amerika Serikat Berakhir Menghijau

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada penutupan perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), meskipun panduan penjualan dan pendapatan dari peritel besar dan maskapai penerbangan ternama selama musim liburan mengecewakan.



Mengutip Antara, Jumat, 11 Januari 2019, indeks Dow Jones Industrial Average naik 122,80 poin atau 0,51 persen, menjadi berakhir di 24.001,92 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,68 poin atau 0,45 persen, menjadi ditutup di 2.596,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 28,99 poin atau 0,42 persen, menjadi 6.986,07 poin.

Saham Mac's anjlok hampir 18 persen menjadi ditutup pada USD26,11 per saham setelah melaporkan penjualan liburan yang lemah untuk 2018, dan memangkas prospek pendapatannya pada tahun ini.



Jaringan toko serba ada itu mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa penjualan daring pada November dan Desember, serta penjualan di toko-toko yang beroperasi selama setidaknya 12 bulan, naik 1,1 persen secara gabungan.



Perusahaan ritel itu memperkirakan tidak ada pertumbuhan dalam penjualan bersih untuk tahun fiskal 2018, daripada peningkatan antara 0,3 persen hingga 0,7 persen yang diperkirakan sebelumnya. Proyeksi penjualan toko-tokonya yang sama untuk tahun ini direvisi turun menjadi 2,0 persen dari kisaran 2,3 persen hingga 2,5 persen.



Sementara itu, American Airlines memangkas perkiraan labanya dan mengatakan pihaknya kesulitan untuk meningkatkan pendapatan pada akhir 2018. Maskapai terbesar di Amerika Serikat tersebut mengatakan pendapatan per mil kursi yang tersedia, metrik industri utama, naik 1,5 persen pada kuartal keempat 2018 secara tahun ke tahun.



Kenaikan itu dibandingkan dengan kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen yang diberikan investor sebelumnya. Maskapai mengatakan tidak termasuk item-item khusus, pihaknya memproyeksikan untuk membukukan laba per saham terdilusi antara USD4,40 hingga USD4,60, turun dari estimasi pada Oktober.









(ABD)