Harga Minyak Dekati USD80/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia bergerak reli pada perdagangan Jumat karena dolar AS yang lebih lemah. Hal ini membuat komoditi yang dihargakan dalam dolar lebih menarik bagi pemegang mata uang lainnya.



Melansir Xinhua, Sabtu, 20 Oktober 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,47 menjadi USD69,12 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember bertambah USD0,49 menjadi USD79,78 per barel di London ICE Futures Exchange.



Beberapa analis mengatakan bahwa para pedagang membeli setelah sell-off juga memberikan beberapa guncangan ke pasar. Harga minyak mengalami kerugian besar dalam dua sesi sebelumnya, dengan minyak AS jatuh lebih dari empat persen.



Sementara itu, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS naik empat menjadi total 873 rig pekan ini, lapor perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,20 persen pada 95,7118 pada akhir perdagangan pada perdagangan Jumat.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1510 dolar dari 1,1464 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi 1,3065 dolar dari 1,3032 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7118 dolar dari 0,7105 dolar.



Sementara dolar AS membeli 112,60 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,18 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,9971 franc Swiss dari 0,9954 franc Swiss, dan itu hingga 1,3116 dolar Kanada dari 1,3078 dolar Kanada.





(AHL)