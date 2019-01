The Fed: Pasar Tenaga Kerja AS Mengetat

Washington: Federal Reserve mengungkapkan pasar tenaga kerja semakin ketat di seluruh Amerika Serikat (AS). Hal itu terjadi karena perusahaan-perusahaan kesulitan menemukan pekerja di tingkat keterampilan apapun dan upah secara umum tumbuh moderat.



Laporan Beige Book bank sentral AS, potret ekonomi yang diperoleh dari diskusi dengan kontak-kontak bisnis, menemukan pasar tenaga kerja yang ketat di semua 12 distrik the Fed, dengan mayoritas melaporkan kenaikan upah moderat.

Mengutip Antara, Kamis, 17 Januari 2019, mayoritas distrik juga melaporkan kenaikan harga rendah hingga moderat, dengan sejumlah mengatakan tarif-tarif yang lebih tinggi telah mendorong biaya-biaya naik.



The Fed melaporkan bahwa prospek ekonomi pada umumnya positif, tetapi menambahkan bahwa banyak distrik mengatakan kontak-kontak bisnis kurang optimis karena peningkatan volatilitas pasar keuangan, kenaikan suku bunga jangka pendek, penurunan harga energi, serta peningkatan ketidakpastian perdagangan dan politik.



"Dampak dari penutupan sebagian Pemerintah AS, sekarang di minggu keempat, tampaknya diredam ketika informasi untuk Beige Book dikumpulkan," kata the Fed.



Satu-satunya penyebutan dampak yang terkait dengan penutupan datang dari Fed Chicago, yang mengatakan petani dan lainnya menghadapi ketidakpastian yang lebih besar karena lambatnya rilis laporan-laporan pertanian pemerintah. Pembayaran kepada para petani yang terkena dampak tarif juga terganggu oleh penutupan.



Fed menaikkan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan lalu, kenaikan keempat selama 2018. Tetapi dengan inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda naik di atas target the Fed 2,00 persen, dan meningkatnya kekhawatiran tentang kebijakan perdagangan dan pertumbuhan global yang melambat, bank sentral akan mengambil pendekatan sabar untuk penaikan suku bunga.



Beige Book menawarkan sebuah jendela ke apa yang dilihat dan didengar pembuat kebijakan di distrik mereka sendiri, informasi yang biasanya mereka tarik ketika mereka mengemukakan pandangan mereka sendiri tentang ekonomi pada pertemuan penetapan suku bunga Fed.





(ABD)