Tiga Indeks Utama di Wall Street Perpanjang Rekor Tertinggi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) memperpanjang rekor pada perdagangan Jumat, dengan tiga indeks utama ditutup pada rekor tertinggi, meskipun ada laporan negatif dari daftar gaji non-negara tersebut.



Melansir Xinhua, Sabtu, 6 Januari 2017, indeks Dow Jones Industrial Average naik 220,74 poin atau 0,88 persen menjadi 25.295,87. Indeks S & P 500 menguat 19,16 poin atau 0,70 persen menjadi 2.743,15. Indeks Nasdaq Composite naik 58,64 poin atau 0,83 persen menjadi 7.136,56.

Total pekerjaan nonfarm payroll AS meningkat sebesar 148 ribu pada Desember 2017, meleset dari ekspektasi pasar sebesar 190 ribu, lapor Departemen Tenaga Kerja AS.



Pada Desember, rata-rata penghasilan per jam untuk semua karyawan dengan gaji nonpertanian swasta naik sembilan sen menjadi USD26,63. Sepanjang tahun, rata-rata penghasilan per jam meningkat 65 sen atau 2,5 persen. Data tingkat pengangguran pun tercatat tidak berubah di level 4,1 persen.



Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa defisit barang dan jasa adalah USD50,5 miliar pada November, naik USD1,6 miliar dari Oktober.



Dalam laporan terpisah, departemen tersebut mengatakan bahwa pesanan baru AS untuk barang-barang manufaktur pada November meningkat USD6,5 miliar atau 1,3 persen menjadi USD488,1 miliar, mengalahkan perkiraan pasar.



ISM Non-Manufacturing Index tercatat 55,9 persen pada Desember, yang 1,5 persen lebih rendah dari pembacaan November 57,4 persen, lapor Institute for Supply Management (ISM).



Analis mengatakan bahwa kenaikan solid baru-baru ini terhadap ekuitas AS telah didukung oleh prospek paket pemotongan pajak perusahaan AS, kenaikan harga komoditas, dan pendapatan perusahaan yang kuat.



Adapun untuk minggu yang terpangkas liburan ini membuat ketiga indeks utama tersebut membukukan kenaikan yang solid, di mana Dow, S & P 500, dan Nasdaq melonjak 2,3 persen, 2,6 persen, dan 3,4 persen.









(AHL)