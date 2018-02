Harga Emas Dunia Tertekan Penguatan Dolar AS

Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada perdagangan Senin waktu setempat.



Melansir Xinhua, Selasa, 6 Februari 2018, pelemahan ini didorong data baru-baru ini menunjukkan bahwa perekrutan dan tenaga kerja AS yang kuat terus mengangkat dolar.

Harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April turun USD0,8 atau 0,06 persen menjadi USD1.336,5 per ons. Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam pesaingnya, naik 0,3 persen menjadi 89,47.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 3,8 sen atau 0,23 persen, untuk menetap di USD16,671 dolar per ons. Platinum untuk April turun USD3,9 atau 0,39 persen ditutup pada USD995,5 per ons.



Adapun sebagian besar harga komoditas dalam dolar, kekuatan dalam mata uang dapat menciptakan angin segar bagi aset seperti emas. Ini telah mengurangi daya tariknya di antara pembeli yang menggunakan mata uangnya yang lemah.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,43 persen pada 89,575 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun ke 1,2400 dolar dari 1,2452 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke 1,4001 dolar dari 1,4118 dolar pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7901 dolar dari 0,7926 dolar.



Dolar AS membeli 109,71 yen Jepang, lebih rendah dari 110,26 yen pada sesi sebelumnya. Dolar A.S. naik menjadi 0,9356 franc Swiss dari 0,9318 franc Swiss, dan bergerak ke 1,2503 dolar Kanada dari 1,2393 dolar Kanada.





(AHL)