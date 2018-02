Januari, Harga Konsumen AS Melonjak Lebih dari Perkiraan

New York: Harga konsumen di Amerika Serikat (AS) naik jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan pada Januari. Adapun kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa inflasi akan semakin berbahaya. Pemerintah AS berharap pergerakan inflasi tidak terlalu besar karena bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.



Mengutip CNBC, Jumat, 16 Februari 2018, Indeks Harga Konsumen naik 0,5 persen pada bulan lalu terhadap proyeksi kenaikan 0,3 persen, lapor Departemen Tenaga Kerja. Tidak termasuk harga pangan dan energi yang volatile, indeks naik 0,3 persen terhadap estimasi 0,2 persen.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan harga berbasis luas, dengan kenaikan bensin, tempat tinggal, pakaian, perawatan medis dan makanan. Pasar bereaksi tajam terhadap berita tersebut. Indeks Dow Jones membuka 100 poin lebih rendah, namun membalikkan kerugian tersebut setelah setengah jam pertama perdagangan.



Imbal hasil obligasi pemerintah juga berbalik lebih tinggi, dengan catatan acuan 10 tahun terakhir diperdagangkan mendekati 2,88 persen, keuntungan sekitar 3,8 basis poin. Investor juga mulai meremehkan kemungkinan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga setidaknya tiga kali di tahun ini.



Kepala Ekonom Nationwide David Berson mengatakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama tahun lalu telah memperketat pasar tenaga kerja dan produk serta membantu menaikkan harga pada tingkat yang lebih cepat.



"Kami memperkirakan pertumbuhan PDB riil tahun ini sekitar tiga persen atau lebih cepat dari tren dan mendukung inflasi yang lebih tinggi," tuturnya.



Headline CPI naik 2,1 persen secara tahunan terhadap ekspektasi 1,9 persen. Core CPI meningkat 1,8 persen vs perkiraan 1,7 persen. Investor mengamati laporan tersebut dengan cermat setelah kekhawatiran inflasi yang melonjak membantu pasar saham semakin rendah dan imbal hasil obligasi menguat.



Kenaikan inflasi yang kuat akan membuat biaya pinjaman lebih tinggi dan bisa mengurangi keuntungan perusahaan. "Secara keseluruhan, menurut kami, kenaikan inflasi IHK inti di Januari adalah pertanda hal-hal yang akan terjadi sepanjang tahun ini," kata Ekonom AS Capital Economics Michael Pearce.





(ABD)