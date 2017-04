Yuan Tiongkok Melemah Jadi 6,8949 terhadap USD

Metrotvnews.com, Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, mengalami pelemahan sebanyak 19 basis poin menjadi 6,8949 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Jumat, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Jumat 7 April 2017, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.

Sementara itu, kurs USD diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena para investor mempertimbangkan data pekerjaan terbaru sektor swasta Amerika Serikat.Lapangan kerja sektor swasta AS meningkat sebesar 263.000 pekerjaan dari Februari ke Maret, disesuaikan secara musiman, jauh di atas konsensus pasar 185.000 pekerjaan, menurut Laporan Pekerjaan Nasional ADP untuk Maret yang dirilis pada Rabu.Angka ADP secara luas dilihat sebagai pra-indikator untuk laporan penggajian non pertanian yang akan diumumkan pada Jumat 7 April 2017. Para analis mengatakan pekerjaan non pertanian mungkin juga lebih baik dari yang diharapkan.Dalam pekan yang berakhir 1 April, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 234.000, turun 25.000 dari level direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan, Kamis.Sedangkan angka rata-rata pergerakan 4-minggu direvisi naik 250 dari 254.250 menjadi 254.500. Para analis mengatakan laporan pekerjaan baru-baru ini menunjukkan kekuatan pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,16 persen menjadi 100,720 pada akhir perdagangan.(ABD)