Harga Minyak Menyusut di Tengah Meningkatnya Persediaan AS

New York: Harga minyak dunia turun atau harus menyusut pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena data resmi menunjukkan bahwa stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) naik tak terduga pekan lalu. Di sisi lain, negara anggota OPEC terus mendorong agar harga minyak dunia kembali ke level yang tinggi.



Mengutip Xinhua, Kamis, 2 Agustus 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan USD1,10 untuk menetap di USD67,66 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD1,82 menjadi ditutup pada USD72,39 per barel di London ICE Futures Exchange.

Administrasi Informasi Energi AS mengatakan dalam laporan mingguan bahwa persediaan minyak mentah komersial negara itu naik 3,8 juta barel dalam seminggu sampai 27 Juli, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pasar penurunan 2,8 juta barel.







Dalam sebuah survei yang dirilis awal pekan ini menunjukkan bahwa OPEC meningkatkan produksi bulan lalu sebesar 70 ribu barel per hari (bpd) menjadi 32,64 juta bpd, tertinggi baru untuk tahun ini. Analis mengatakan berita terbaru menunjukkan bahwa pasar akan kurang ketat dari yang diperkirakan, yang membebani harga minyak akhir-akhir ini.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average menurun sebanyak 81,37 poin atau 0,32 persen menjadi 25.333,82. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,93 poin atau 0,10 persen menjadi 2,813.36. Indeks Nasdaq Composite meningkat 35,50 poin atau 0,46 persen menjadi 7.707,29.



Indeks Dow menurun dengan Caterpillar dan 3M di antara pemain terburuk. Saham Caterpillar dan 3M masing-masing turun 3,66 persen dan 2,48 persen. Sebagian besar dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir lebih rendah. Apple melonjak 5,89 persen pada laba kuartalan yang kuat dan akhirnya mendukung Nasdaq untuk menghijau.









(ABD)