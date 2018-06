Keputusan The Fed Dorong Harga Emas

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada perdagangan Kamis waktu setempat, di tengah keputusan kebijakan moneter oleh Federal Reserve yang menaikkan suku bunganya.



Dilansir oleh Xinhua, Jumat, 15 Juni 2018, harga kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus naik USD7 atau 0,54 persen menjadi USD1.308,3 per ons.

Sementara logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli bertambah 27,1 sen atau 1,59 persen menjadi USD17,262 per ons. Platinum untuk Juli naik USD8,4 atau 0,93 persen menjadi USD910,9 per ons.



Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun. Namun, penguatan greenback memberikan tekanan pada emas. Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 1,32 persen menjadi 94,783.



The Fed pada Rabu mengindikasikan bahwa kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih agresif pada 2018 daripada sinyal sebelumnya. Keputusannya datang setelah perdagangan reguler emas berjangka telah berakhir.



Suku bunga yang lebih tinggi mengangkat daya tarik menahan dolar, yang akan memotong nilai memegang emas yang tidak menghasilkan.



Emas mendapat sedikit ketegangan geopolitik, karena media lokal melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump dapat menampar Tiongkok dengan tarifnya. Laporan itu juga menyebutkan langkah seperti itu pasti akan mengobarkan ketegangan perdagangan dan memicu pembalasan yang hampir segera.









(AHL)