Survei Fed: Manufaktur AS Tercatat Meningkat

Washington: Perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh moderat pada akhir April hingga awal Mei dengan manufaktur beralih ke 'gigi' yang lebih tinggi, menurut survei Federal Reserve AS yang dirilis. Ada harapan kondisi ini bisa memberikan efek positif terhadap laju perekonomian AS di masa-masa yang akan datang.



"Lebih separuh dari 12 distrik regional Fed melaporkan peningkatan dalam kegiatan manufaktur dan sepertiga dari distrik mengklasifikasikan kegiatan sebagai kuat," kata the Fed dalam survei terbaru dalam Beige Book, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 31 Mei 2018.

"Logam fabrikasi, mesin industri berat, dan peralatan elektronik tercatat sebagai wilayah kekuatan," kata survei itu, menambahkan peningkatan produksi barang menyebabkan volume angkutan yang lebih tinggi untuk perusahaan transportasi.



Sementara bisnis-bisnis AS mencatat beberapa kekhawatiran tentang ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional, prospek untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek umumnya optimis, survei menunjukkan.



Para analis mengatakan laporan pada Rabu kemungkinan akan membuka jalan bagi the Fed untuk menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan kebijakan berikutnya, yang dijadwalkan pada 12-13 Juni. Bank sentral telah mengisyaratkan bahwa ia akan menaikkan suku bunga segera jika prospek ekonomi sejalan dengan ekspektasi para pejabat Fed.



"Sebagian besar peserta menilai bahwa jika informasi yang masuk secara luas mengkonfirmasi prospek ekonomi mereka saat ini, kemungkinan akan sesuai untuk Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) untuk segera mengambil langkah lagi dalam menghapus akomodasi kebijakan," kata the Fed dalam risalah pertemuan kebijakan terbaru yang dirilis minggu lalu.









(ABD)