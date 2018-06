Harga Minyak Dunia Berakhir Bervariasi

New York: Harga minyak dunia ditutup bervariasi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena para pedagang mencerna data cadangan minyak Amerika Serikat (AS) yang baru dirilis. Administrasi Informasi Energi (EIA) mengatakan dalam laporan mingguan bahwa stok minyak mentah AS turun 3,6 juta barel pekan lalu, melebihi ekspektasi pasar.



Mengutip Xinhua, Jumat, 1 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli turun USD1,17 untuk menetap di USD67,04 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli menambahkan USD0,09 menjadi ditutup pada USD77,59 per barel di London ICE Futures Exchange.

Namun, penurunan stok minyak mentah agak diimbangi oleh kenaikan mengejutkan pada stok bahan bakar. Stok bensin AS naik 534.000 barel, sementara stok distilasi melonjak sebesar 634.000 barel, kata EIA. Persediaan kedua produk diperkirakan turun lebih dari satu juta barel.







Sementara itu, para pedagang telah memperhatikan laporan-laporan seputar niat Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen besar lainnya di luar kartel, terutama Rusia, yang dikatakan membebani dorongan untuk menghasilkan output.



Di sisi lain, harga untuk logam safe haven awalnya berubah sedikit lebih rendah pada pagi hari ketika putaran data ekonomi dirilis tidak sedikit mengayunkan harapan bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga acuan. Sejumlah sentimen biasanya memberikan pengaruh terhadap gerak loga mulia seperti emas.



Meskipun tergelincir 0,1 persen, dolar Amerika Serikat (USD) mempertahankan tren yang kuat hampir sepanjang hari. Indeks USD, yang mengukur dolar terhadap enam saingan, naik 0,3 persen menjadi 94,14 pada 1730 GMT. Kenaikan ini biasanya memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi.









(ABD)