Ekonom Percaya Kembalinya Unicorn Dukung Ekonomi Tiongkok

Beijing: Kembalinya perusahaan yang menyandang status unicorn di Tiongkok yang terdaftar di luar negeri ke pasar A-share akan memfasilitasi kebangkitan ekonomi baru. Adapun Pemerintah Tiongkok terus berupaya memacu pertumbuhan ekonomi agar lebih berkualitas dan maksimal.



Ekonom ICBC International Cheng Shi mengatakan dalam sebuah artikel bahwa perusahaan-perusahaan teknologi seperti itu -bernilai lebih dari USD1 miliar- akan menarik lebih banyak modal swasta ke dalam startup inovatif dan mematahkan dominasi sektor tradisional di pasar modal negara.

Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok pada Jumat lalu mengumumkan program percontohan untuk membantu perusahaan teknologi terkemuka yang telah go public di luar negeri menerbitkan kembali saham di pasar daratan melalui penerimaan deposit. Raksasa teknologi, seperti Alibaba dan Baidu yang terdaftar di AS, akan dapat menjangkau investor domestik.



"Bisnis di sektor teknologi tinggi dan yang sedang berkembang termasuk data besar, komputasi awan, kecerdasan buatan, pembuatan chip, dan biomedis akan menjadi kelompok pertama yang kembali ke pasar daratan, kata Cheng, seperti dikutip dari Xinhua, Rabu, 4 April 2018.







Selama bertahun-tahun, pasar modal didominasi oleh pengembang properti, bank, dan perusahaan tradisional lainnya, dengan perusahaan inovatif yang terhalang oleh hambatan hukum dan teknis, seperti persyaratan profitabilitas. Banyak perusahaan teknologi beralih ke pasar di Hong Kong dan New York.



Ketika regulator mulai melonggarkan aturan untuk ekonomi baru, perusahaan yang terdaftar di luar negeri telah menjadi optimis tentang pengembalian. Qihoo 360, perusahaan keamanan internet terbesar di TIongkok, misalnya, kembali dari Bursa Saham New York pada Februari dan menyaksikan nilai pasarnya mencapai lebih dari 440 miliar yuan (sekitar USD70 miliar).



Cheng percaya siklus positif akan terbentuk di antara perusahaan unicorn, pasar modal, dan ekonomi baru, yang akan berkontribusi pada ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sedangkan perusahaan unicorn dapat mencapai pertumbuhan lebih cepat karena dukungan modal yang melimpah.



"Ekonomi baru juga akan dapat tumbuh dan berfungsi sebagai mesin yang kuat untuk pengembangan kualitas tinggi Tiongkok," kata Cheng seraya memprediksi lebih banyak unicorn bakal muncul di negara itu.









(ABD)