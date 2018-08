Ekspektasi Kenaikan Bunga Fed Picu Penurunan Harga Emas

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi karena melonjaknya kepercayaan konsumen Amerika Serikat (AS) mendukung rencana Federal Reserve untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.



Mengutip Antara, Rabu, 29 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun sebanyak USD1,6 atau 0,13 persen menjadi ditutup pada USD1.214,4 per ons. Sejauh ini, the Fed tetap dengan rencana untuk menaikkan beberapa kali suku bunga sejalan membaiknya perekonomian AS.

Dalam data ekonomi terbaru, angka pada harga rumah untuk Juni menunjukkan pertumbuhan melambat, tetapi indeks kepercayaan konsumen melonjak menjadi 133,4 pada Agustus, tingkat tertinggi dalam 18 tahun terakhir, dari angka direvisi di 127,9 pada Juli.



Namun, greenback menahan penurunan lebih lanjut logam mulia. Indeks USD yang mengukur mata uang Amerika Serikat terhadap enam mata uang utama saingannya, turun sebanyak 0,07 persen menjadi 94.7128 pada pukul 20.00 GMT.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun sebanyak 8,5 sen AS atau 0,57 persen menjadi menetap di USD14,774 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD8,9 atau 1,11 persen menjadi ditutup pada USD795,3 per ons.









(ABD)