New York: Saham-saham di Wall Street ditutup bervariasi pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu teradi karena para investor menunggu sejumlah laporan laba perusahaan yang akan keluar pekan ini.



Mengutip Antara, Selasa, 24 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average berkurang 14,25 poin atau 0,06 persen, menjadi berakhir di 24.448,69 poin. Indeks S&P 500 bertambah 0,15 poin atau 0,01 persen, menjadi ditutup di 2.670,29 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 17,52 poin atau 0,25 persen menjadi 7.128,60 poin.

Pasar saham AS bersiap-siap untuk minggu tersibuk dengan musim pelaporan laba kuartalan perusahaan. Lebih dari 170 perusahaan diperkirakan telah merilis hasil kuartalan mereka hingga akhir pekan, termasuk Alphabet, 3M dan Amazon.







Ekspektasi untuk musim laporan laba ini tinggi. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal pertama 2018 diperkirakan akan meningkat sebesar 20 persen secara tahun ke tahun, sementara pendapatan mereka diperkirakan akan meningkat sebesar 7,5 persen.



Sejauh ini, musim laporan laba telah dimulai dengan baik. Lebih dari 82 persen perusahaan-perusahaan yang tergabung S&P 500 hingga Senin, telah melaporkan hasil laba yang melampaui estimasi, menurut perusahaan riset AS FactSet.



Sementara itu, para pedagang memperhatikan dengan seksama imbal hasil obligasi Pemerintah AS. Imbal hasil obligasi 10-tahun pada Kamis telah menembus 2,9 persen, level yang memicu koreksi di pasar saham AS awal tahun ini, dan pada Senin mencapai 2,99 persen, level tertinggi sejak 2014.



Pekan lalu, ketiga indeks utama membukukan keuntungan moderat, dengan Dow, S&P 500 dan Nasdaq, masing-masing naik 0,4 persen, 0,5 persen dan 0,6 persen.









(ABD)