USD Jatuh di Tengah Laporan PDB

New York: Indeks dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu terjadi setelah adanya getaran antara keuntungan dan kerugian karena investor mencerna laporan pertumbuhan ekonomi negara yang baru dirilis untuk kuartal pertama 2018 .



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2123 dari USD1,2107 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3784 dari USD1,3923 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7581 dari USD0,7552.

Sedangkan USD membeli 109,03 yen Jepang, lebih rendah dari 109,37 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9879 franc Swiss dari 0,9893 franc Swiss, dan merosot ke 1,2834 dolar Kanada dari 1,2872 dolar Kanada.







Produk Domestik Bruto AS (PDB) meningkat pada tingkat tahunan 2,3 persen untuk kuartal I-2018, mengalahkan konsensus pasar dari kenaikan dua persen tetapi lebih rendah dari tingkat pertumbuhan 2,9 persen pada kuartal sebelumnya, Departemen Perdagangan mengatakan.



"Adapun pertumbuhan kuartal itu sebenarnya cukup bagus meskipun perlambatan pertumbuhan PDB utama. Itu akan menjadi 2,9 persen jika tidak karena hambatan pada kuartal IV-2017 terkait badai pengeluaran untuk mobil dan perbaikan rumah," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 28 April 2018.



Pada berita ekonomi lainnya, pembacaan akhir indeks sentimen konsumen AS berada di 98,8 pada April, di atas perkiraan pasar, menurut survei yang dirilis oleh University of Michigan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,03 persen menjadi 91,537 pada akhir perdagangan.









