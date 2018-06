Imbal Hasil Treasury AS Melemah Akibat Kekhawatiran Perdagangan

New York: Imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) berdetak lebih rendah atau melemah di tengah meningkatnya kekhawatiran perdagangan global. Tidak ditampik, keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan proteksionisme memberikan efek negatif terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri.



Mengutip CNBC, Sabtu, 30 Juni 2018, imbal hasil treasury AS 10 tahun yang bergerak terbalik terhadap harga tercatat di sekitar 2,8 persen. Sementara imbal hasil obligasi treasury AS 30 berada di angka 2,9 persen. Sentimen dari kebijakan fiskal dan moneter biasanya memberikan dampak terhadap pergerakan imbal hasil surat utang AS.

Fokus pasar sebagian besar disesuaikan dengan kekhawatiran atas perdagangan global, seminggu sebelum tarif awal AS dan Tiongkok berlaku. Pemerintahan Presiden Donald Trump diatur untuk mengaktifkan tarif atas barang-barang Tiongkok senilai sekitar USD34 miliar pada 6 Juli, yang kemudian secara luas diperkirakan memicu respons balasan dari Beijing.



Sengketa perdagangan yang meningkat antara AS dan negara-negara besar lainnya juga menimbulkan keraguan terhadap pertumbuhan permintaan minyak mentah di masa depan, dengan harga minyak bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Patokan internasional minyak mentah Brent diperdagangkan pada USD78,25 per barel selama transaksi pagi.







Sebelumnya, perekonomian Amerika Serikat tercatat melambat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya di kuartal I-2018 akibat melemahnya kinerja belanja konsumen. Namun, pertumbuhan ekonomi sedikit mendapatkan sentimen positif yang didukung data tenaga kerja yang kuat dan reformasi pajak di AS.



Departemen Perdagangan AS mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen dalam periode Januari-Maret dalam estimasi ketiga PDB kuartal pertama. Adapun perolehan itu lebih rendah dari perkiraan 2,2 persen seperti yang dilaporkan bulan lalu.



Ekonomi AS tumbuh pada tingkat 2,9 persen di kuartal keempat 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan belanja konsumen yang lebih lemah dan akumulasi persediaan yang lebih kecil dari yang diperkirakan pemerintah pada bulan lalu.









(ABD)