Harga Minyak Perkasa Dipicu Prospek Pasokan Ketat

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan minyak mentah Amerika Serikat (AS) melompat lebih dari dua persen. Kenaikan harga itu terjadi karena pedagang terus fokus terhadap gangguan pasokan dan kemungkinan terpukulnya produksi minyak mentah dari sanksi AS terhadap Iran.



Mengutip Antara, Selasa, 31 Juli 2018, Minyak mentah Brent untuk penyerahan Oktober, kontrak yang paling aktif diperdagangkan, ditutup pada USD75,55 per barel atau naik 79 sen di London ICE Futures Exchange. Sedangkan minyak Brent untuk pengiriman September naik USD0,68 atau 0,9 persen menjadi ditutup di USD74,97 per barel.

Volume dalam kontrak yang jatuh tempo atau habis waktunya cenderung berkurang dalam beberapa hari terakhir sebelum keluar dari papan perdagangan. Kemudian, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, menambahkan USD1,44 atau 2,1 persen menjadi menetap di USD70,13 per barel di New York Mercantile Exchange.







WTI naik karena ekspektasi bahwa persediaan AS turun minggu lalu dan kekhawatiran bahwa penghentian operasi di fasilitas Syncrude di Kanada tidak akan diselesaikan secepat yang diharapkan, kata para pedagang.



"Kami hanya semakin ketat di sini di AS dalam hal pasokan, khususnya di Cushing. Itu sebabnya Anda melihat WTI meningkat," kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.



Persediaan minyak mentah di Oklahoma, titik pengiriman untuk WTI telah berkurang, sebagian karena situasi di fasilitas Syncrude yang telah mengurangi aliran minyak ke pusat. Stok di Cushing turun menjadi 23,7 juta barel, terendah sejak November 2014 dalam seminggu yang berakhir 20 Juli.



Harga minyak telah berbalik naik dari posisi terendah baru-baru ini selama dua minggu terakhir, karena sanksi AS terhadap Iran sudah mulai membatasi ekspor dari negara itu. Presiden AS Donald Trump mengaku dia akan bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani.









(ABD)