Klaim Pengangguran Mingguan AS Turun

New York: Jumlah orang Amerika Serikat (AS) yang mengajukan aplikasi untuk tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diperkirakan pada minggu lalu. Kondisi itu menunjuk pada penguatan pasar tenaga kerja yang selanjutnya dapat mengurangi kekhawatiran tentang kesehatan ekonomi.



"Klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara turun 17 ribu ke 216 ribu yang disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 5 Januari," kata Departemen Tenaga Kerja AS, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 12 Januari 2019. Data untuk minggu sebelumnya direvisi hingga menunjukkan 2.000 aplikasi yang diterima daripada yang dilaporkan sebelumnya.

Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan klaim pengangguran turun menjadi 220 ribu dalam minggu terakhir. Klaim meningkat dalam pekan yang berakhir 29 Desember akibat pekerja cuti dan mengajukan tunjangan karena penutupan sebagian dari Pemerintah AS.



Pemerintahan AS sebagian ditutup pada 22 Desember ketika Presiden AS Donald Trump menuntut agar Kongres AS memberinya anggaran sebesar USD5,7 miliar pada tahun ini untuk membantu membangun tembok di perbatasan AS dengan Meksiko.



Penutupan itu, yang telah memengaruhi seperempat pemerintahan, termasuk Departemen Perdagangan AS, telah menyebabkan 800 ribu karyawan cuti atau bekerja tanpa upah. Kontraktor swasta yang bekerja untuk banyak agen pemerintah juga tidak dibayar.



Klaim oleh pekerja federal dilaporkan secara terpisah dan dengan jeda satu minggu. Jumlah karyawan federal yang mengajukan tunjangan pengangguran meningkat 3.831 menjadi 4.760 dalam pekan yang berakhir 29 Desember.



Pekerja pemerintah federal yang dicabut dapat mengajukan klaim untuk tunjangan pengangguran, tetapi pembayaran akan tergantung pada apakah Kongres memutuskan untuk membayar gaji mereka atau tidak.



Sedangkan Pemerintah AS melaporkan minggu lalu bahwa ekonomi menciptakan 312 ribu pekerjaan pada Desember, terbesar dalam 10 bulan. Tingkat pengangguran naik dua persepuluh dari titik persentase menjadi 3,9 persen karena beberapa orang Amerika yang menganggur masuk ke pasar tenaga kerja, yakin akan prospek pekerjaan mereka.





