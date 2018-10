Wall Street Bervariasi

New York: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada perdagangan Jumat waktu setempat. Investor mencerna laporan pendapatan perusahaan dan data ekonomi.



Melansir Xinhua, Sabtu, 20 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 64,89 poin atau 0,26 persen menjadi 25.444,34. Indeks S & P 500 turun 1,00 poin, atau 0,04 persen ke 2.767,78. Serta indeks Nasdaq Composite turun 36,11 poin atau 0,48 persen menjadi 7.449,03.

Saham Procter & Gamble melonjak 8,8 persen, memimpin kenaikan di Dow. Raksasa produk konsumen AS membukukan laba USD1,12 per saham, mengalahkan perkiraan Wall Street.



Sementara itu saham Caterpillar dan Intel adalah salah satu pelaku terburuk di Dow. Saham kedua perusahaan menurun lebih dari dua persen.



PayPal, American Express, dan Skechers melaporkan pendapatan mereka pada Kamis, yang melebihi ekspektasi analis. Saham mereka masing-masing naik 9,42 persen, 3,78 persen, dan 13,78 persen pada penutupan pasar Jumat.



Indeks S & P 500 hampir ditutup datar, dengan enam dari 11 sektor utama diperdagangkan lebih tinggi, sementara sisanya lebih rendah.



Saham eBay turun 8,87 persen, memimpin penurunan di Nasdaq. Ekspektasi untuk musim penghasilan ini tinggi. Di mana lebih dari 15 persen perusahaan S & P 500 yang melaporkan, 83 persen telah melampaui ekspektasi analis, menurut FactSet.



Pada data ekonomi, total penjualan rumah yang ada di AS, yang menyelesaikan transaksi yang mencakup rumah keluarga tunggal, townhomes, kondominium dan co-ops, turun 3,4 persen dari Agustus ke tingkat penyesuaian musiman sebesar 5,15 juta pada September, lapor National Asosiasi Realtors.



Laporan itu juga merupakan tingkat penjualan rumah yang paling rendah sejak November 2015, karena meningkatnya suku bunga dan kenaikan harga rumah.





(AHL)