USD Bervariasi di Tengah Pernyataan Pejabat The Fed

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), karena para investor mempertimbangkan pernyataan-pernyataan terbaru pejabat Federal Reserve.



Presiden Fed Boston Eric Rosengren mengatakan bahwa bank sentral akan menaikkan suku bunga tiga kali lagi tahun ini dan mempertimbangkan untuk mulai mengecilkan neraca bank setelah kenaikan berikutnya untuk menghindari terjadinya ekonomi yang terlalu panas.

Mengutip Antara, Kamis 11 Mei 2017, pernyataan-pernyataan hawkish Rosengren mendukung greenback pada Rabu 10 Mei 2017. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,03 persen menjadi 99,683 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro merosot menjadi di posisi sebesar USD1,0858 dari sebelumnya sebesar USD1,0866, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2936 dari USD1,2925 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7367 dari USD0,7333.Dolar AS dibeli 114,32 yen Jepang, lebih tinggi dari 114,27 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat menjadi 1,0094 franc Swiss dari 1,0090 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3670 dolar Kanada dari 1,3729 dolar Kanada.(ABD)