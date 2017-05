GE Beri Dukungan untuk Meksiko dan NAFTA

Metrotvnews.com, Monterrey: General Electric (GE.N) memuji Meksiko sebagai bagian besar masa depannya. Selain itu, perusahaan tersebut sangat mendukung kesepakatan perdagangan bebas North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang pernah diancam oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.



Chief Executive Officer GE Jeff Immelt mengatakan pada kunjungannya bahwa Meksiko memiliki potensi besar dan tidak dipahami dengan benar. Dia memuji operasi konglomerat Meksiko dan kesepakatan perdagangan yang mengikat Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat.

"GE sebagai sebuah perusahaan dan kami sangat mendukung NAFTA," ungkap Immelt, seperti dikutip dari Reuters, Senin 15 Mei 2017, seraya menambahkan bahwa kesepakatan perdagangan dapat dimodernisasi, seperti yang didalilkan Meksiko.Immelt duduk di sebuah dewan manufaktur yang ditunjuk Trump bahwa Meksiko telah menargetkan untuk melakukan lobi saat Meksiko dan Kanada mendorong para pemimpin bisnis AS untuk mempertahankan NAFTA. Bos GE mengatakan bahwa perdagangan berarti peluang menang-menang di seluruh Amerika Utara."Kami akan terus bekerja secara konstruktif dalam konteks ingin melihat hubungan dekat antara AS dan Meksiko. Kami optimis tentang Meksiko, kami optimis tentang apa yang bisa kami lakukan di sini," katanya, mencatat bahwa ekspor GE ke seluruh dunia dari Meksiko bernilai USD3 miliar.Awal bulan ini, Immelt mendesak Pemerintah Trump untuk menghindari kebijakan proteksionisme, menyerukan agar adanya aturan main yang adil bagi perusahaan AS dengan reformasi pajak, meningkatkan pembiayaan ekspor, dan memperbaiki kesepakatan perdagangan.(ABD)