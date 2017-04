Yuan Tiongkok Melemah Jadi 6,8849 terhadap USD

Metrotvnews.com, Beijing: Kurs tengah nilai tukar mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, mengalami pelemahan sebanyak 64 basis poin menjadi 6,8849 terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada Selasa, menurut Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok.



Mengutip Antara, Selasa 18 April 2017, di pasar spot valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengahnya setiap hari perdagangan. Kurs tengah yuan terhadap USD didasarkan pada rata-rata tertimbang harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar uang antar bank setiap hari kerja.

Sementara itu, kurs USD mengalami pelemahan terhadap mata uang utama lainnya pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Semenanjung Korea.Uji coba rudal terbaru oleh Korea Utara telah mendorong pasar mengalihkan portofolio modal ke mata uang yen yang dianggap safe haven. Tidak ditampik, sejumlah instrumen akan memberikan pengaruh tersendiri bagi pergerakan USD.Greenback pun melemah terhadap yen untuk menyentuh 108,14 yen atau level terendah sejak pertengahan November. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,32 persen menjadi 100,190 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro menguat menjadi sebesar USD1,0650 dari USD1,0617, dan pound Inggris terkerek menjadi USD1,2575 dari USD1,2512 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia juga menguat menjadi USD0,7594 dari USD0,7578.Dolar AS dibeli 108,69 yen Jepang, lebih rendah dari 109,13 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS jatuh menjadi 1,0036 franc Swiss dari 1,0052 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3300 dolar Kanada dari 1,3304 dolar Kanada.(ABD)