Trump Terus Melangkah Maju untuk Reformasi Pajak

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus berupaya merealisasikan janji kampanye yang salah satunya terkait reformasi pajak. Bahkan, Trump menjanjikan 'pengumuman besar' minggu depan untuk merombak kode pajak AS yang merupakan sebuah kampanye puncak yang terdiri dari 'prinsip dan prioritas yang luas'.



Mengutip Reuters, Senin 24 April 2017, Presiden AS Donald Trump secara tidak terduga mengatakan di sebuah acara di Departemen Keuangan bahwa akan ada sebuah pengumuman besar berkaitan dengan reformasi pajak. Langkah itu akan dilakukan sejalan dengan realisasi janji kampanyenya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah cuitan di twitter pada Sabtu Trump menulis 'Reaksi pajak besar dan pengurangan pajak akan diumumkan Rabu depan'. Terkait rincian itu, seorang pejabat administrasi yang meminta tidak diidentifikasi mengatakan bahwa pihaknya akan menjelaskan prinsip dan prioritas Pemerintahan AS yang luas pada Rabu.Trump telah berjuang sebagai Presiden AS untuk memajukan agenda kebijakan domestiknya, termasuk pajak, meskipun Partai Republik mengendalikan kedua majelis Kongres. Dengan hari ke-100 di kantor hanya seminggu lagi, dia belum menawarkan undang-undang formal atau memenangkan bagian dari tagihan besar yang dia sukai.Presiden AS terakhir telah memenangkan legislatif di bawah ikat pinggang mereka saat ini di pemerintahan mereka. Berdasarkan Undang-Undang (UU) AS, hanya Kongres yang dapat membuat perubahan undang-undang pajak yang signifikan, meskipun Presiden AS sering mengajukan agenda pajak dengan menawarkan UU."Kami terus melangkah maju dalam reformasi pajak komprehensif yang memotong tarif pajak untuk perorangan, menyederhanakan sistem kami yang terlalu rumit, dan menciptakan lapangan kerja dengan membuat bisnis Amerika kompetitif," kata Pejabat Pemerintah tersebut.(ABD)