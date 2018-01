2017, Pertumbuhan Ritel AS Terkuat Sejak 2014

Washington: Penjualan ritel di Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada Desember tahun lalu karena terdorong oleh penjualan musim liburan yang kuat.



Melansir Xinhua, Sabtu, 13 Januari 2019, penjualan ritel dan layanan makanan meningkat 0,4 persen dari bulan sebelumnya di Desember, kata Departemen Perdagangan AS pada Jumat.

Adapun untuk keseluruhan 2017, penjualan ritel AS tercatat melonjak 4,2 persen dari 2016, pertumbuhan terkuat sejak 2014.



Sementara itu, belanja konsumen telah menguat di tahun lalu berkat kepercayaan konsumen yang meningkat dan kinerja pasar tenaga kerja yang kuat.



Pejabat Federal Reserve AS memperkirakan belanja konsumen akan terus berlanjut dalam jangka pendek didukung oleh kekuatan pasar tenaga kerja.



Selain itu juga didukung oleh peningkatan lebih lanjut dalam kekayaan bersih rumah tangga dan sentimen konsumen yang melonjak, menurut risalah rapat kebijakan Fed pada Desember tahun lalu.



Pejabat Fed memperkirakan pemotongan pajak yang disetujui oleh Kongres AS akan memberikan beberapa dorongan untuk belanja konsumen.



Dengan prospek optimistis untuk belanja konsumen, pejabat Fed memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh 2,5 persen tahun ini, atau meningkat 2,1 persen dari perkiraan mereka pada September tahun lalu.









(AHL)