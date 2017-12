Harga Emas Ditutup Menguat

Jakarta: Ditutup menguat 0,16 persen di level USD1.244,15 pada Selasa, harga emas ditopang aksi bargain hunting usai menyentuh level rendah lima bulan. Kewaspadaan pelaku pasar jelang hasil pertemuan FOMC memberikan harga emas peluang untuk pulih ke level USD1.253 pada sesi Asia. Range berkisar antara USD1.235-USD1.253.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Rabu, 13 Desember 2017, Minyak mentah berakhir melemah 0,98 persen menjadi USD57,45 pada Selasa akibat aksi ambil untung setelah sebelumnya sempat naik ke USD58,55. Harga saat penulisan: USD57,43.

Data suplai API yang bullish berpotensi mendorong harga minyak pulih ke atas level USD58 pada sesi Asia. Range perdagangan berkisar antara USD56,80-USD58,00. EURUSD melemah pada Selasa akibat besarnya ekspektasi kenaikan suku bunga di AS, berakhir di level 1.1742 (-0,24 persen). Harga saat penulisan: 1.1741.



USD yang tampil defensi pada sesi Asia membuka peluang bagi EURUSD untuk kembali naik menuju resisten 1.1815. Range berkisar antara 1.1710-1.1815. GBPUSD berakhir melemah 0,16 persen menjadi 1.3318, meski data inflasi Inggris dirilis lebih tinggi dari ekspektasi pada Selasa. Harga saat penulisan: 1.3318.



Di sesi Asia, GBPUSD berpotensi bergerak sideways antara 1.3280-1.3390, seiring investor menantikan rilis data tenaga kerja dan upah Inggris. Gagal mempertahankan momentum naik usai rilis data PPI AS yang sesuai perkiraan, USDJPY berakhir datar di level 113.55 pada Selasa. Harga saat penulisan: 113.54



Penguatan bursa saham pada sesi Asia berpeluang mendorong naik USDJPY untuk menguji resisten 113.90. Range berkisar antara 113.00 - 113.90. Fokus tertuju pada data pesanan mesin Jepang. Peningkatan risk appetite pelaku pasar sempat membawa AUDUSD naik ke 0.7580 sebelum memangkas kenaikan dan berakhir di level 0.7559 (+0,44 persen).



Komentar positif dari para petinggi RBA pada sesi Asia berpotensi mendorong naik AUDUSD ke level 0.7625. Range berkisar antara 0.7515-0.7625. Indeks Nikkei berakhir mendatar di kisaran 22.890 pada Selasa, fokus pelaku pasar tertuju pada pengumuman kebijakan moneter the Fed Kamis dini hari. Harga saat penulisan: 22.865.





(ABD)