Sepekan, Bursa Saham AS Catat Penguatan

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) tergelincir dan membukukan kenaikan pada minggu lalu. Kondisi itu terjadi karena investor fokus pada kemajuan undang-undang perpajakan dan data ekonomi yang baru dirilis. Tidak ditampik sejumlah peristiwa memang memberikan pengaruh terhadap pergerakan di Wall Street.



Mengutip Xinhua, Senin, 25 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang pemotongan pajak sebesar USD1,5 triliun dan menjadi undang-undang, serta tagihan pengeluaran untuk menjaga pemerintah federal berjalan sampai 19 Januari 2018.

Kongres AS minggu ini melewati tagihan pajak di sepanjang garis partai, tanpa Demokrat memberikan suara untuknya. Pada upacara penandatanganan, Trump menyebutnya tagihan untuk kelas menengah dan tagihan untuk pekerjaan, seraya menambahkan bahwa perusahaan secara harfiah menjadi liar.



"Dengan memotong pajak dan mereformasi sistem yang rusak, sekarang kita menuangkan bahan bakar roket ke dalam mesin ekonomi kita," kata Trump pada sebuah pernyataan setelah kongres terakhir.







Tagihan pajak, penulisan ulang undang-undang perpajakan AS sejak 1986, akan memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari tingkat pendapatan individual dan 35 persen saat ini. Beberapa perusahaan mengungkapkan mereka akan menghabiskan penghematan dari pajak perusahaan yang lebih rendah dengan upah dan konstruksi baru yang lebih tinggi.



"Pemotongan pajak seharusnya membantu, terutama jika perusahaan mengikuti bonus karyawan terkait pemotongan gaji AT & T dan Comcast, dan berinvestasi di jaringan AS. Atau contoh Wells Fargo dan Fifth Third dengan menaikkan upah minimum pegawai," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.



Investor optimistis tentang hal ini, karena mereka bertaruh bahwa pajak yang lebih rendah akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Semua ini karena optimisme menumpuk optimisme, seperti rencana pajak yang diusulkan atau tidak, tidak dapat disangkal bahwa apa yang tampak sebelum kita sangat ramah terhadap bisnis.



"Dan bahwa perubahan lingkungan tidak hilang pada masyarakat investasi," kata Presiden Sarge986 LLC Stephen Guilfoyle.









(ABD)