Tutup Perdagangan 2017 Dow Jones Anjlok 118 Poin

New York: Bursa Amerika Serikat (AS) berakhir lebih rendah pada Jumat waktu setempat di perdagangan terakhir tahun ini.



Melansir Xinhua, Sabtu, 30 Desember 2017, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 118,29 poin atau 0,48 persen menjadi 24.719,22. Indeks S & P 500 turun 13,93 poin atau 0,52 persen menjadi 2.673,61.

Sementara itu, gerak indeks Nasdaq Composite turun 46,77 poin atau 0,67 persen menjadi 6.903,39. Indeks S & P 500 telah menguat hampir 19,4 persen tahun ini, tahun yang terbaik sejak 2013, dengan sektor teknologi dan konsumen menjadi dua pemain terbaik.



Indeks Dow Jones dan S & P tercatat membukukan kenaikan minggu kelima berturut-turut pekan lalu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal bulan ini menandatangani sebuah undang-undang pemotongan pajak sebesar USD1,5 triliun menjadi undang-undang.



Tagihan pajak, penulisan ulang undang-undang perpajakan AS sejak 1986, akan memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari tingkat pendapatan individual dan 35 persen saat ini.



Perdagangan tercatat lebih ringan dari biasanya di minggu ini karena investor bersiap untuk liburan tahun baru. Tanpa data utama keluar pada Jumat, para pedagang memperhatikan pergerakan di pasar seperti komoditas.



Selain itu, harga minyak mentah dunia juga naik dengan perdagangan minyak mentah AS di atas USD60 per barel, karena penurunan produksi AS dan persediaan minyak mentah komersial mengangkat sentimen.









(AHL)